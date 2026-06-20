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VIOLÊNCIA

Homem é morto a tiros no bairro Vale do Sol, em Rio Preto

Vítima foi atingida na cabeça e não resistiu; autoria do crime é desconhecida

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 20/06/2026 às 09:26Atualizado em 20/06/2026 às 09:26
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Caso foi registrado no Plantão Policial (Joseane Teixeira)
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Caso foi registrado no Plantão Policial (Joseane Teixeira)
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Um torneiro mecânico de 48 anos foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira, 19, no bairro Vale do Sol, em Rio Preto. A vítima foi identificada como Edvam Rogério da Silva. O autor do crime não foi identificado.

O crime ocorreu em um imóvel na rua Hermenegildo Tonon. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom após a localização do corpo.

A esposa da vítima foi avisada por uma conhecida e, ao chegar ao local, encontrou o marido já caído. Ela acionou o socorro. Quando os policiais chegaram, uma Unidade de Suporte Avançado já realizava atendimento, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido por disparos na cabeça.

A perícia esteve no local e recolheu dois estojos de munição calibre 9 milímetros, além de um projétil encontrado na parede de um comércio próximo. O celular da vítima foi apreendido para investigação.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame necroscópico.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pela Delegacia de Homicídios. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.