Homem é internado no HB após ser baleado em José Bonifácio

Um homem foi internado no Hospital de Base de Rio Preto na noite deste sábado, 16, após ser baleado na avenida José Antônio Pinto, em José Bonifácio. No local, os policiais encontraram a vítima caída com perfurações na perna, costas e pescoço.

Testemunhas relataram que dois criminosos em uma motocicleta passaram pelo local, efetuaram diversos disparos contra o homem e fugiram em seguida, acessando a rodovia Assis Chateaubriand.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU e foi encaminhada inicialmente à Santa Casa de José Bonifácio. Estabilizado, o homem foi transferido para o HB, onde passou por cirurgia.

Devido ao estado de saúde, ele não tinha condições de prestar declarações sobre a motivação ou autoria do atentado.

O local do crime foi preservado pelas equipes da Polícia Militar até a conclusão dos trabalhos periciais.

Várias viaturas de apoio, incluindo equipes de Força Tática, realizaram buscas na região para localizar os autores, mas ninguém foi preso.

O caso foi registrado no Plantão Policial de José Bonifácio como homicídio tentado e segue sob investigação da Polícia Civil.