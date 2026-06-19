Homem é internado em estado grave após incêndio em edícula em Rio Preto

Duas pessoas foram internadas, uma delas em estado grave, vítimas de um incêndio em uma edícula na noite desta quinta-feira, 18, no bairro Santo Antônio, região Norte de Rio Preto.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 22h, um homem adulto foi encontrado em estado grave, com sinais de inalação de fumaça e queimaduras. Ele foi estabilizado por equipe do Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências (GRAU) e encaminhado ao Hospital de Base. A segunda vítima, uma idosa que estava na residência principal, foi socorrida após inalação de fumaça e conduzida para avaliação médica.

"As equipes realizaram o combate ao incêndio, impedindo a propagação das chamas para outras áreas da residência, e permaneceram no local para os trabalhos de rescaldo e segurança. As causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes", informou Orival Santana Júnior, tenente-coronel e comandante do 13º Grupamento de Bombeiros.