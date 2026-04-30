Homem é internado após sofrer tentativa de homicídio em Rio Preto

Um catador de recicláveis foi alvo de uma tentativa de homicídio no bairro Jardim Canaã, em Rio Preto, na noite de quarta-feira, 29.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já realizava o atendimento.

No local, uma testemunha informou que estava em sua casa quando escutou um pedido de socorro vindo do lado de fora. Ao sair, encontrou o homem inconsciente na calçada. Segundo a testemunha, a vítima é conhecida na região por trabalhar como catador, porém não soube informar com mais detalhes seu endereço ou familiares.

O homem, de 56 anos, foi socorrido e levado ao Hospital de Base, onde permanece internado.

A arma utilizada não foi encontrada no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.