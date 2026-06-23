Homem é agredido por moradores e detido após furto a comércio em Rio Preto

Um homem de 41 anos é investigado por tentativa de furto e comunicação falsa de crime após um caso registrado na noite de segunda-feira, 22, em um comércio no bairro Jardim Arroyo, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de furto em um estabelecimento localizado na rua Carmem Martins Arroyo de Oliveira. No local, o gerente informou que foi alertado por um cliente sobre um homem que estaria furtando produtos.

Ao verificar as imagens do sistema de monitoramento, foi constatado que o suspeito havia subtraído itens do comércio e os escondido em um veículo estacionado nas proximidades. Ele chegou a retornar ao estabelecimento, possivelmente para tentar levar mais produtos, quando acabou sendo abordado.

Ainda segundo o registro, os produtos foram recuperados no interior do carro e, naquele momento, o responsável pelo comércio considerou a situação resolvida.

Após o ocorrido, porém, moradores do bairro passaram a hostilizar o suspeito. O veículo utilizado por ele foi danificado e o homem foi agredido. Ele conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

Com base nas informações repassadas, os policiais localizaram o carro, e encontraram dentro dele um celular, que ajudou na identificação do suspeito. Durante consulta, a equipe também constatou que havia um registro recente de furto do mesmo veículo.

Posteriormente, o homem foi localizado e levado à Central de Flagrantes. Em depoimento, ele admitiu que furtou um pacote de linguiça, alegando dificuldades financeiras e falta de alimentos em casa. Ele também confessou que acionou o 190 e comunicou falsamente o furto do próprio veículo. Segundo relatou, a intenção era fazer com que a polícia retirasse o carro do local, já que temia novas agressões.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio municipal de Cedral. O celular também foi recolhido para investigação.