Homem é espancado e tem corpo queimado em prédio abandonado em Rio Preto
O homem foi atendido pelo Samu e encaminhado ao Hospital de Base
Um homem ainda não identificado foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Base após ser encontrado com queimaduras e sinais de espancamento em um motel abandonado no bairro Vila Mayor, em Rio Preto na noite de domingo, 31.
De acordo com a Guarda Civil Municipal, os agentes foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para auxiliar no atendimento da vítima. O homem, que não portava documentos de identificação, tinha ferimentos na cabeça e diversas queimaduras no corpo e foi encaminhado ao Hospital de Base em estado grave. A vítima estava consciente e aparentava estar sob influência de entorpecentes, precisando ser contida para receber os primeiros socorros.
Em revista no local, a GCM encontrou um dos cômodos com manchas de sangue e sinais de incêndio. A Polícia Civil foi acionada e a Polícia Científica foi até o motel abandonado para realizar a perícia.