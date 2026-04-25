Homem é esfaqueado no tórax ao tentar apartar briga em praça no distrito de Talhado

Um homem de 37 anos foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada deste sábado, 25, no distrito de Talhado, em Rio Preto. Ele foi atingido por um golpe de faca no tórax ao tentar apartar uma briga e permanece internado.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava com amigos em uma praça do distrito quando um rapaz, descrito como baixo, moreno e com tatuagem na cabeça, iniciou uma discussão com um conhecido. Ao intervir para defender o amigo, o homem de 37 anos acabou sendo esfaqueado.

Após o ataque, ele foi socorrido por pessoas que o deixaram na UPA Jaguaré, na avenida Danilo Galeazzi, e foram embora em seguida. Guardas municipais que estavam na unidade foram acionados pelos funcionários.

Devido à gravidade do ferimento, a vítima foi transferida para a Santa Casa de Rio Preto, onde permanece internada.

Uma equipe da Guarda Municipal esteve no local do crime, mas a área já estava prejudicada para o trabalho da perícia. A faca usada no ataque não foi localizada.