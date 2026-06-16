Homem é esfaqueado e morto após discussão no Jardim Paraíso, em Rio Preto

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira, 16, no bairro Jardim Paraíso, em Rio Preto. O caso ocorreu por volta das 4h15.

De acordo com informações da Guarda Municipal, uma viatura acionou apoio para atender a ocorrência de um indivíduo esfaqueado. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima enrolada em um tapete. O médico do atendimento constatou o óbito assim que o corpo foi desenrolado.

Uma testemunha relatou que houve uma discussão entre a vítima e outro homem dentro de um quarto. Segundo o depoimento, o autor do crime saiu do local afirmando que havia sido esfaqueado pela vítima. Ele teria tomado a faca e revidado, desferindo um golpe no pescoço e outro na região da artéria femoral, o que teria causado a morte.

Ainda conforme a Guarda, o local apresentava sinais de adulteração. No quarto onde a briga ocorreu havia uma grande quantidade de sangue, indicando que a vítima morreu ali. O corpo, no entanto, foi retirado e enrolado em um tapete, possivelmente na tentativa de ocultação.

O homem apontado como autor foi socorrido e encaminhado à Santa Casa, onde permanece sob observação.

O delegado responsável pelo atendimento do caso, Allan Soares, informou que o caso foi registrado inicialmente como homicídio de natureza desconhecida. As pessoas que estavam no local foram qualificadas e ouvidas. A polícia não descarta a hipótese de legítima defesa.

A autoria e as circunstâncias do crime seguem em investigação.