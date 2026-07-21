Homem é encontrado morto a facadas no João Paulo 2º

Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, 21, no bairro João Paulo 2º, em Rio Preto. O caso é investigado como homicídio e, até o momento, a autoria é desconhecida.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima seria uma pessoa em situação de rua. O nome não foi divulgado.

Segundo informações de moradores, o crime ocorreu durante a madrugada. A vítima teria sido perseguida por outro homem e esfaqueada. Foram identificados ferimentos nas costas e no abdômen.

O delegado João Octávio Spaca, da Central de Flagrantes, esteve no local, na rua Antônio Sbrogio, acompanhado de peritos criminais, para levantamento de informações que possam ajudar na identificação do autor.