Homem é detido com facas após suspeita de roubo em Rio Preto
Pedestres relataram à Guarda Municipal que o suspeito tentou roubar um idoso
Um homem de 38 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal na noite de domingo, 19, no Jardim Seyon, em Rio Preto, após suspeita de tentativa de roubo.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada por pedestres que relataram uma suposta tentativa de assalto contra um idoso. Com base nas características informadas, os agentes localizaram o suspeito na avenida Doutor Antônio Marques dos Santos.
Durante a abordagem, foram encontradas duas facas com o homem. Nenhum dos guardas presenciou o suposto crime, e a vítima não foi identificada ou localizada.
No momento da ocorrência, houve aglomeração de pessoas e risco de agressão contra o suspeito, sendo necessária intervenção dos agentes para conter a situação.
Em depoimento, o homem negou a tentativa de roubo. Ele afirmou que apenas pediu um cigarro a um desconhecido e que carrega uma faca para se proteger por viver em situação de rua.
Diante da ausência de vítima e de testemunhas que confirmassem o crime, a autoridade policial não ratificou a prisão em flagrante. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.