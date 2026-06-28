Homem é detido após se passar por PM para 'enquadrar' usuário em Rio Preto

Um homem de 33 anos vai responder a inquérito criminal de falsa identidade após se passar por policial militar para deter um usuário de maconha no bairro Anchieta, em Rio Preto.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h deste sábado, 27, para atendimento sobre a prisão de um suposto traficante em um bar da rua Vinte e Cinco de Janeiro.

No local, a equipe deparou com um homem exaltado, afirmando ser policial militar do estado do Maranhão e ter sido responsável pela detenção de um suposto traficante de 40 anos, com quem apreendeu uma bolsinha infantil contendo uma porção de maconha.

O suposto policial apresentou pela tela do celular uma carteira funcional digital.

Aos PMs, o homem abordado afirmou ser apenas usuário de maconha. Ele disse que estava sentando na calçada quando foi constrangido pelo falso policial.

Ao analisar a carteira funcional e desconfiar de inconsistências na versão do suposto agente, o homem acabou confessando que não era servidor público e havia conseguido a funcional com um amigo.

O usuário de maconha foi liberado, mas ele vai responder pelo crime de falsa identidade, podendo ainda ser enquadrado por usurpação de função pública (quando alguém assume e exerce atribuições de um cargo público sem ter sido legalmente investido ou nomeado para a função), que prevê até dois anos de detenção.