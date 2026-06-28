Homem é detido após se passar por PM para 'enquadrar' usuário em Rio Preto
Ele apresentou uma carteira funcional da polícia do Maranhão, mas não era dele
Um homem de 33 anos vai responder a inquérito criminal de falsa identidade após se passar por policial militar para deter um usuário de maconha no bairro Anchieta, em Rio Preto.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h deste sábado, 27, para atendimento sobre a prisão de um suposto traficante em um bar da rua Vinte e Cinco de Janeiro.
No local, a equipe deparou com um homem exaltado, afirmando ser policial militar do estado do Maranhão e ter sido responsável pela detenção de um suposto traficante de 40 anos, com quem apreendeu uma bolsinha infantil contendo uma porção de maconha.
O suposto policial apresentou pela tela do celular uma carteira funcional digital.
Aos PMs, o homem abordado afirmou ser apenas usuário de maconha. Ele disse que estava sentando na calçada quando foi constrangido pelo falso policial.
Ao analisar a carteira funcional e desconfiar de inconsistências na versão do suposto agente, o homem acabou confessando que não era servidor público e havia conseguido a funcional com um amigo.
O usuário de maconha foi liberado, mas ele vai responder pelo crime de falsa identidade, podendo ainda ser enquadrado por usurpação de função pública (quando alguém assume e exerce atribuições de um cargo público sem ter sido legalmente investido ou nomeado para a função), que prevê até dois anos de detenção.