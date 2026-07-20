Homem é detido após desacatar e agredir policiais militares em Rio Preto
Suspeito xingou, empurrou e tentou dar socos nos policiais durante abordagem
Um patrulhamento preventivo da Polícia Militar no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto, terminou em ocorrência policial na tarde de domingo, 19. Um homem foi detido após xingar, desacatar e agredir fisicamente policiais militares.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes, a equipe policial avistou o suspeito por volta das 15h30. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem passou a agir de maneira hostil, fazendo gestos obscenos (mostrando o dedo do meio) e proferindo ofensas verbais, chamando os agentes de "vagabundos" e "idiotas".
Diante da conduta, os policiais decidiram realizar a abordagem. No momento em que a equipe desembarcou, o suspeito passou a oferecer resistência, tentando desferir socos contra os policiais. Durante a ação, o indivíduo também empurrou um policial, fazendo com que ele caísse ao solo.
Para conter a agressividade, o encarregado da equipe utilizou um taser, neutralizando momentaneamente o suspeito. Mesmo assim, houve intensa resistência, sendo necessária luta corporal para imobilizá-lo.
Tumulto e apoio policial
Após ser algemado, o conduzido passou a incitar populares que estavam nas proximidades contra a guarnição, provocando aglomeração e tentativa de interferência na ocorrência. O aumento do risco operacional levou a equipe a solicitar reforço de outras viaturas, que compareceram ao local e restabeleceram a ordem pública.
Os policiais sofreram pequenas lesões durante a intervenção, assim como o próprio investigado, que apresentou escoriações decorrentes da resistência oposta às ordens legais.
O suspeito foi encaminhado inicialmente para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na Central de Flagrantes.
O caso foi registrado provisoriamente sob as naturezas de desacato, resistência e lesão corporal.