HOMICÍDIO

Homem é baleado na cabeça em discussão sobre futebol e vai andando até UPA de Rio Preto

Vítima foi baleada na cabeça e procurou a UPA Norte; autor do disparo não foi localizado

por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 7 horasAtualizado há 7 horas
Fachada da DEIC em Rio Preto (Arquivo Diário)
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Fachada da DEIC em Rio Preto (Arquivo Diário)
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Um homem de 39 anos deu entrada na UPA Norte na noite de quarta-feira, 15, após sofrer uma tentativa de homicídio por conta de uma discussão sobre futebol em um bar do Solo Sagrado, em Rio Preto. O disparo ocorreu por volta das 21h30.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou pessoalmente o atendimento médico, andando até o local, onde foi prontamente socorrida.

Familiares indicaram em depoimento à Guarda Civil Municipal o local em que o homem foi baleado, mas o bar em que ocorreu a discussão não foi encontrado pela GCM.

A vítima foi transferida ao Hospital de Base. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O autor do disparo não foi localizado. O caso será investigado pela delegacia de homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic)