Homem é baleado em Rio Preto; suspeito é envolvido em caso de receptação com a vítima
Ele foi ameaçado de morte após intervir em discussão conjugal dos vizinhos
Um homem de 26 anos foi atingido por disparos de arma de fogo na manhã deste domingo (12), no bairro Renascer, em Rio Preto (SP). O principal suspeito do crime mantinha um histórico recente de conflitos com a vítima, incluindo uma ocorrência registrada dias antes envolvendo a suspeita de receptação de um veículo.
O Crime
O atentado ocorreu por volta das 11h de domingo, na Avenida Antônio Antunes Júnior. Segundo o relato de guardas municipais que atenderam a ocorrência, a vítima buscou socorro por meios próprios na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, apresentando ferimentos na região abdominal. Lucas informou às autoridades que o autor dos disparos seria o seu vizinho.
A vítima relatou à polícia que a motivação do crime seria um desentendimento ocorrido cerca de uma semana antes, após Lucas intervir em uma discussão entre o suspeito e sua companheira. Desde então, o jovem estaria recebendo ameaças de morte. Testemunhas, incluindo a esposa da vítima, confirmaram que, no momento do ataque, não houve nova discussão, indicando que o autor encontrou a vítima enquanto mudava de residência e efetuou os disparos.
Após o crime, equipes da Guarda Civil Municipal realizaram buscas no bairro Renascer e na região do Bairro Nova Esperança, onde o suspeito possivelmente estaria escondido, mas ele não foi localizado.
A Relação entre Vítima e Suspeito
O caso de tentativa de homicídio também está conectado a uma ocorrência registrada no dia 6 de julho, que envolveu as mesmas pessoas. Naquela data, policiais militares abordaram o suspeito, proprietário de um estabelecimento comercial na mesma região, enquanto ele estava sobre uma motocicleta Yamaha Factor que constava como furtada.
O suspeito afirmou que a moto pertencia à vítima, que a teria deixado no local para o teste.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio, e o caso foi registrado como receptação para prosseguimento das investigações.
A Polícia Civil segue com as investigações para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do disparo. A vítima foi transferida da UPA Santo Antônio para o Hospital de Base, onde recebeu atendimento médico.