Homem é baleado em Rio Preto; suspeito é envolvido em caso de receptação com a vítima

Um homem de 26 anos foi atingido por disparos de arma de fogo na manhã deste domingo (12), no bairro Renascer, em Rio Preto (SP). O principal suspeito do crime mantinha um histórico recente de conflitos com a vítima, incluindo uma ocorrência registrada dias antes envolvendo a suspeita de receptação de um veículo.

O Crime

O atentado ocorreu por volta das 11h de domingo, na Avenida Antônio Antunes Júnior. Segundo o relato de guardas municipais que atenderam a ocorrência, a vítima buscou socorro por meios próprios na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, apresentando ferimentos na região abdominal. Lucas informou às autoridades que o autor dos disparos seria o seu vizinho.

A vítima relatou à polícia que a motivação do crime seria um desentendimento ocorrido cerca de uma semana antes, após Lucas intervir em uma discussão entre o suspeito e sua companheira. Desde então, o jovem estaria recebendo ameaças de morte. Testemunhas, incluindo a esposa da vítima, confirmaram que, no momento do ataque, não houve nova discussão, indicando que o autor encontrou a vítima enquanto mudava de residência e efetuou os disparos.

Após o crime, equipes da Guarda Civil Municipal realizaram buscas no bairro Renascer e na região do Bairro Nova Esperança, onde o suspeito possivelmente estaria escondido, mas ele não foi localizado.

A Relação entre Vítima e Suspeito

O caso de tentativa de homicídio também está conectado a uma ocorrência registrada no dia 6 de julho, que envolveu as mesmas pessoas. Naquela data, policiais militares abordaram o suspeito, proprietário de um estabelecimento comercial na mesma região, enquanto ele estava sobre uma motocicleta Yamaha Factor que constava como furtada.

O suspeito afirmou que a moto pertencia à vítima, que a teria deixado no local para o teste.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio, e o caso foi registrado como receptação para prosseguimento das investigações.

A Polícia Civil segue com as investigações para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do disparo. A vítima foi transferida da UPA Santo Antônio para o Hospital de Base, onde recebeu atendimento médico.