Homem é atropelado ao tentar impedir roubo do próprio carro em Rio Preto

Um homem foi internado em estado grave após ser atropelado durante um roubo de veículo na tarde de quinta-feira, 21, no bairro Cidade Nova. O crime ocorreu por volta das 16h30, na rua Dom Afonso Henrique.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia estacionado o carro, um Gol, e ao retornar encontrou um criminoso já no banco do motorista. Ao tentar impedir a fuga, posicionando-se à frente do veículo, ele acabou sendo atropelado pelo autor, que fugiu levando o automóvel.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base, onde permanece internado com traumatismo craniano.

Imagens de câmeras de segurança de um imóvel vizinho registraram a ação. De acordo com o relato, dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta. O passageiro desceu, entrou no carro e praticou o roubo.

O caso foi registrado como roubo consumado de veículo e encaminhado para investigação pela delegacia da área. Até o momento, ninguém foi identificado e o automóvel não havia sido recuperado