Homem é atingido com tijolada após ameaçar mulher com faca em bar de Rio Preto

Um desentendimento em um bar terminou em violência na manhã de quinta-feira, 23, na rua Jordão Reis, no bairro Vila Nossa Senhora da Paz, em Rio Preto. Um homem foi atingido na cabeça com um tijolo após ameaçar uma mulher com uma faca. O caso foi registrado como lesão corporal.

Segundo a polícia, a confusão começou por volta das 10h20, após um esbarrão no pé de uma mulher de 19 anos, que gerou troca de ofensas com um homem de 48 anos que frequentava o mesmo bar. Os dois não se conheciam.

Durante a discussão, o homem sacou uma faca de cabo de madeira e passou a ameaçar a mulher. Em reação, ela o atingiu com um tijolo na cabeça.

Uma equipe da Polícia Militar flagrou o momento em que o homem corria pela rua ainda com a faca. Ele foi abordado e contou sobre a briga. Outra equipe já atendia a ocorrência no bar.

Ferido, o homem foi socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento.

A faca foi apreendida. A mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes para prestar depoimento e não apresentava ferimentos aparentes. Ela optou por não realizar exame de corpo de delito.

Após o registro da ocorrência, a vítima foi orientada sobre o prazo de seis meses para decidir se irá representar criminalmente. O caso será investigado pela delegacia responsável.