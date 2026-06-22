Homem é atacado por cães no Jardim Caparroz, em Rio Preto

Um eletricista de 50 anos ficou ferido após ser atacado por dois cães na tarde de domingo, 21, no bairro Jardim Caparroz, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela Rua Totó Duarte quando, ao passar em frente a uma residência, o morador abriu o portão do imóvel e permitiu a saída dos animais. Os cães avançaram contra o homem e o morderam nas duas pernas.

Após o ataque, o responsável recolheu os cães, pediu desculpas à vítima e fechou o imóvel, encerrando o contato.

O eletricista foi socorrido e recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré ainda no mesmo dia. O estado de saúde dele não foi informado.

Segundo o registro policial, não havia testemunhas no local e a vítima informou desconhecer a existência de câmeras de segurança que possam ter flagrado o ocorrido.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animais e encaminhado ao distrito policial responsável pela área, que deve apurar a ocorrência.