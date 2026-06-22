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PERIGO

Homem é atacado por cães no Jardim Caparroz, em Rio Preto

caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animais e encaminhado ao distrito policial responsável pela área, que deve apurar a ocorrência

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 22/06/2026 às 09:36Atualizado em 22/06/2026 às 09:36
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Central de Flagrantes (Divulgação)
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Um eletricista de 50 anos ficou ferido após ser atacado por dois cães na tarde de domingo, 21, no bairro Jardim Caparroz, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela Rua Totó Duarte quando, ao passar em frente a uma residência, o morador abriu o portão do imóvel e permitiu a saída dos animais. Os cães avançaram contra o homem e o morderam nas duas pernas.

Após o ataque, o responsável recolheu os cães, pediu desculpas à vítima e fechou o imóvel, encerrando o contato.

O eletricista foi socorrido e recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré ainda no mesmo dia. O estado de saúde dele não foi informado.

Segundo o registro policial, não havia testemunhas no local e a vítima informou desconhecer a existência de câmeras de segurança que possam ter flagrado o ocorrido.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animais e encaminhado ao distrito policial responsável pela área, que deve apurar a ocorrência.