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ROUBO

Homem é assaltado na frente de casa em Rio Preto

Ele foi agredido por dois homens e teve R$ 200 levados

por Maria Fernanda Rufino
Publicado há 4 horasAtualizado há 4 horas
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O caso foi registrado na Central de Flagrantes, em Rio Preto (Joseane Teixeira/Arquivo)
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O caso foi registrado na Central de Flagrantes, em Rio Preto (Joseane Teixeira/Arquivo)
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Um homem de 48 anos foi roubado por duas pessoas em frente à casa onde mora no bairro Estância Jockey Clube em Rio Preto na manhã de segunda-feira, 8.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na manhã do dia seguinte, dia 9, o caseiro, de 48 anos, havia saído de casa para comprar pão e, ao retornar, enquanto esperava a esposa abrir o portão, foi surpreendido por dois homens, que passaram a agredi-lo.

Durante a luta com os assaltantes, a vítima deixou sua carteira cair no chão e um dos criminosos pegou e subtraiu R$ 200.

A câmera de segurança de uma casa vizinha conseguiu captar a imagem dos dois homens, e a vítima realizou a descrição dos dois suspeitos em depoimento na Central de Flagrantes.

O caso será investigado por roubo.