Homem é assaltado na frente de casa em Rio Preto

Um homem de 48 anos foi roubado por duas pessoas em frente à casa onde mora no bairro Estância Jockey Clube em Rio Preto na manhã de segunda-feira, 8.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na manhã do dia seguinte, dia 9, o caseiro, de 48 anos, havia saído de casa para comprar pão e, ao retornar, enquanto esperava a esposa abrir o portão, foi surpreendido por dois homens, que passaram a agredi-lo.

Durante a luta com os assaltantes, a vítima deixou sua carteira cair no chão e um dos criminosos pegou e subtraiu R$ 200.

A câmera de segurança de uma casa vizinha conseguiu captar a imagem dos dois homens, e a vítima realizou a descrição dos dois suspeitos em depoimento na Central de Flagrantes.

O caso será investigado por roubo.