Homem é agredido após engano em frente a academia na Andaló, em Rio Preto

Um homem de 30 anos ficou ferido após ser agredido na noite de segunda-feira, 20, em frente a uma academia na avenida Alberto Andaló, em Rio Preto. A confusão teria começado após um engano da vítima ao cumprimentar o agressor, pensando ser um conhecido seu, segundo informações da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, que traz o relato do homem agredido, ele caminhava pela via quando bateu no vidro do estabelecimento ao confundir um frequentador com um amigo. Em seguida, o cliente saiu acompanhado de uma mulher e passou a ofender a vítima.

Ainda de acordo com o registro, após troca de xingamentos, o homem partiu para agressão e desferiu socos e chutes. A vítima sofreu um ferimento na cabeça e caiu no chão, atingida novamente pelo agressor.

Funcionários da academia prestaram os primeiros socorros até que o homem procurasse atendimento médico em uma unidade de saúde.

O caso foi registrado como lesão corporal e injúria, e será investigado pela Polícia Civil.