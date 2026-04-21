Homem é agredido após engano em frente a academia na Andaló, em Rio Preto
Vítima sofreu ferimento na cabeça por golpe desferido por homem; confusão teria começado após ele confundir agressor com um amigo
Um homem de 30 anos ficou ferido após ser agredido na noite de segunda-feira, 20, em frente a uma academia na avenida Alberto Andaló, em Rio Preto. A confusão teria começado após um engano da vítima ao cumprimentar o agressor, pensando ser um conhecido seu, segundo informações da Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, que traz o relato do homem agredido, ele caminhava pela via quando bateu no vidro do estabelecimento ao confundir um frequentador com um amigo. Em seguida, o cliente saiu acompanhado de uma mulher e passou a ofender a vítima.
Ainda de acordo com o registro, após troca de xingamentos, o homem partiu para agressão e desferiu socos e chutes. A vítima sofreu um ferimento na cabeça e caiu no chão, atingida novamente pelo agressor.
Funcionários da academia prestaram os primeiros socorros até que o homem procurasse atendimento médico em uma unidade de saúde.
O caso foi registrado como lesão corporal e injúria, e será investigado pela Polícia Civil.