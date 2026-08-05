Homem é agredido após cobrar direitos trabalhistas em Rio Preto

Um homem de 33 anos foi agredido na tarde de terça-feira, dia 4, por volta das 17h, na casa onde mora, na rua Presidente Kennedy, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens foram até o local para cobrar explicações sobre uma ação trabalhista movida pela vítima contra uma empresa onde trabalhava.

Durante a discussão, a vítima foi agredida com golpes de barra de ferro e socos. Ainda conforme o registro, ela também foi ameaçada e tentou apenas se defender.

Após o ocorrido, o homem procurou a polícia e foi encaminhado para exame no Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado como lesão corporal e ameaça e será investigado pela polícia.