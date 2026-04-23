Homem dado como desaparecido foi assaltado e levado ao mato por criminosos

Um homem de 29 anos foi vítima de assalto e teve a motocicleta roubada após deixar a namorada em casa, no bairro Jardim Walkíria, na noite do último domingo (19).

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso inicialmente foi tratado como desaparecimento. A namorada da vítima procurou a polícia após ser questionada pelo chefe dele sobre sua ausência no trabalho, sem qualquer justificativa. Diante da falta de contato, ela registrou o desaparecimento.

Ainda conforme o registro policial, dois dias depois, o homem reapareceu e, junto com a companheira, retornou à Central de Flagrantes para denunciar que tinha sido roubado. A vítima contou aos policiais que foi abordado por três suspeitos em uma moto logo após se despedir da mulher. Um deles estava armado com um revólver. O criminoso armado subiu na garupa de sua moto e o obrigou a dirigir por um longo percurso até uma área de mata, onde foi obrigado a sair correndo sem olhar para trás.

Por estar na cidade há pouco tempo, a vítima não soube voltar e precisou da ajuda de outras pessoas para encontrar um shopping próximo a casa da namorada. Registrado como roubo, o caso será investigado peloa Polícia Civil.