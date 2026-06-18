Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Rio Preto

Um homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira, 18, em Rio Preto, condenado a 9 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. Ele era considerado foragido e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça.

O crime ocorreu em 2016, quando o homem manteve relações sexuais com uma menina de 12 anos. Após a conclusão do inquérito policial e a análise das provas, o processo tramitou na 1ª Vara da cidade. O réu foi condenado, em definitivo, a cumprir 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.

A captura foi realizada por policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais), que pertencem à Deic (Divisão de Investigações Criminais) de Rio Preto. A ação faz parte de uma força-tarefa recente do departamento focada em localizar procurados por crimes graves, especialmente aqueles envolvendo violência física e sexual contra mulheres e adolescentes.

O homem foi levado à carceragem da Deic no município e, após o registro formal da ocorrência, será transferido para uma penitenciária da região para dar início ao cumprimento da pena.