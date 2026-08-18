Homem condenado a 30 anos por estupro de vulnerável é preso em Rio Preto

Um homem de 53 anos, condenado a 30 anos e 6 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso nesta terça-feira, 18, em Rio Preto. A captura foi realizada pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic).

Contra ele havia um mandado de prisão, em razão da condenação em regime fechado.

Segundo a Polícia Civil, o homem já era conhecido nos meios policiais. Em outra ocasião, havia sido preso por agentes da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão faz parte das ações de combate aos crimes de violência sexual e violência contra a mulher, com foco em cumprir mandados de prisão decorrentes de condenações por delitos dessa natureza.

Após ser localizado e preso, o homem foi levado à sede da Deic. Em seguida, será encaminhado ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena.