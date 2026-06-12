Comece hoje pagando a partir de R$5/mês no plano mensal
GOLPE

Homem cai no golpe do falso advogado e perde R$ 10 mil em Rio Preto

Usando informações sobre um processo em andamento, os golpistas conseguiram enganar a vítima

por Maria Fernanda Rufino
Publicado em 12/06/2026 às 09:34Atualizado em 12/06/2026 às 10:01
Fonte preferida no Google
O caso foi registrado na Central de Flagrantes, em Rio Preto (Joseane Teixeira/Arquivo)
Galeria
O caso foi registrado na Central de Flagrantes, em Rio Preto (Joseane Teixeira/Arquivo)
Ouvir matéria

Um homem de 36 anos foi vítima do golpe do falso advogado e perdeu R$ 10 mil na tarde de quinta-feira, 11, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem de alguém que se passava por sua advogada, afirmando que uma ação judicial que tinha em andamento há cerca de sete anos havia sido vencida, mas os valores estavam retidos e seria necessária uma audiência com um juiz para liberá-los.

Pouco depois, a vítima recebeu uma ligação de vídeo do suposto juiz, que o instruiu a realizar um procedimento de “avaliação de crédito”, com transferências de valores por Pix, que, de acordo com o golpista, seriam restituídos junto ao valor do processo.

A vítima realizou três transações que somadas dão um prejuízo de R$ 10 mil.

O caso será investigado pela polícia.