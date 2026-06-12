Homem cai no golpe do falso advogado e perde R$ 10 mil em Rio Preto

Um homem de 36 anos foi vítima do golpe do falso advogado e perdeu R$ 10 mil na tarde de quinta-feira, 11, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem de alguém que se passava por sua advogada, afirmando que uma ação judicial que tinha em andamento há cerca de sete anos havia sido vencida, mas os valores estavam retidos e seria necessária uma audiência com um juiz para liberá-los.

Pouco depois, a vítima recebeu uma ligação de vídeo do suposto juiz, que o instruiu a realizar um procedimento de “avaliação de crédito”, com transferências de valores por Pix, que, de acordo com o golpista, seriam restituídos junto ao valor do processo.

A vítima realizou três transações que somadas dão um prejuízo de R$ 10 mil.

O caso será investigado pela polícia.