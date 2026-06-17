Homem ataca comerciante com facão em Rio Preto
Vítima foi encaminhada à UPA Norte e, depois, à Santa Casa, com ferimentos na cabeça e no braço
Um comerciante de 40 anos foi ferido a golpes de facão na tarde de terça-feira, 16, no Parque Residencial Dom Lafayette Libânio, em Rio Preto. O autor do ataque seria um homem em situação de rua.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 17h30, na avenida Elias Tarraf, onde a vítima mantém um serv festas e também reside. O comerciante relatou à Guarda Civil Municipal que vinha sendo ameaçado desde o dia anterior, quando teve um desentendimento com o suspeito.
Na tarde da ocorrência, os dois voltaram a discutir e, durante a briga, o agressor usou um facão para atacar a vítima. O comerciante sofreu cortes na cabeça e no braço, com sangramento intenso.
Guardas municipais foram informados sobre a entrada do paciente na UPA Norte e colheram o relato enquanto ele recebia atendimento. De acordo com os agentes, a vítima estava consciente e orientada.
O comerciante afirmou que não havia testemunhas do ataque. A mãe dele, que estava na unidade de saúde, também disse não ter presenciado o crime.
Após os primeiros atendimentos, ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa, onde permaneceu internado.
O caso foi registrado como lesão corporal de autoria desconhecida na Central de Flagrantes. A Polícia Civil informou que a ocorrência pode ser reclassificada conforme o avanço das investigações.