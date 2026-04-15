Homem armado com faca rouba comércio e carro de motorista de aplicativo em Rio Preto

Um homem roubou um serv-festas e o carro de um motorista de aplicativo durante a tarde de terça-feira, 14, no Solo Sagrado, Zona Norte de Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem abordou um funcionário de um serv-festas usando uma faca, fugindo com o dinheiro do caixa em seguida. Pouco tempo após isso, roubou o carro de um motorista de aplicativo próximo ao local do primeiro crime e seguiu em direção à Zona Norte.

A PM conseguiu realizar o rastreamento do carro, sendo localizado abandonado em uma via pública, sem sinais do autor do roubo. Dentro do veículo foi encontrada uma faca, supostamente usada nos roubos, além de marcas de sangue. A perícia técnica foi acionada.

O carro foi devolvido à vítima após procedimento, mas o autor não foi localizado.



