Hemocentro de Rio Preto celebra Dia Mundial do Doador de Sangue com semana especial

O Hemocentro de Rio Preto realiza até domingo uma programação especial em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho. A iniciativa tem como objetivo homenagear e agradecer os doadores que, com um gesto simples e voluntário, contribuem diariamente para salvar vidas.

Durante toda a semana, a unidade contará com apresentações musicais e uma ambientação temática inspirada nas festas juninas e na Copa do Mundo, proporcionando um ambiente acolhedor e festivo para quem comparecer ao local para doar sangue.

A abertura oficial da programação aconteceu na quarta-feira, 10 de junho, com apresentação da Banda da Polícia Militar. Ao longo dos demais dias, os doadores também serão recepcionados com atrações culturais preparadas especialmente para marcar a data.

O Dia Mundial do Doador de Sangue foi instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conscientizar a população sobre a importância da doação regular e reconhecer a solidariedade dos doadores, responsáveis por garantir os estoques necessários para o atendimento de pacientes em hospitais e serviços de saúde.

Além de celebrar a data, o Hemocentro reforça o convite para que a população faça parte dessa corrente de solidariedade. Uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas.

Quem pode doar sangue

Homens e mulheres com idade a partir de 18 até 69 anos, 11 meses e 29 dias.

Doadores de 16 e 17 anos são aceitos na doação se acompanhados dos pais e/ou responsável legal.

O doador deve estar em boas condições de saúde (sem gripe, resfriado, diarreia ou alergias), sem feridas e/ou machucados pelo corpo ou na boca.

Os candidatos precisam ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação para que venham descansados.

Homens e mulheres que tenham mais de 50 kg.

Pessoas alimentadas (o doador NÃO deve estar em jejum). Fazer refeições leves e não gordurosas nas últimas 4 horas que antecedem a doação.

Que não tenham ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação.

Que não tenha fumado nas 2 horas que antecedem a doação.

Que tenha feito exame de endoscopia há mais de 6 meses.

O Hemocentro de Rio Preto fica localizado na avenida Jamil Feres Kfouri, nº 80, Jardim Panorama. O horário de funcionamento é de segunda-feira a domingo, incluindo feriados, das 7h às 13h. O telefone para contato é o (17) 3201-5000.

O Hemonúcleo de Catanduva fica na rua Treze de Maio, número 974, no Centro da cidade. O horário de atendimento é de terça-feira a domingo, das 7h às 13h. O telefone para contato é (17) 3522-7722.