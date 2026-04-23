HCM e SOGESP realizam jornadas sobre Saúde da Mulher em Rio Preto

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em parceria com a SOGESP, promove as edições da 'Jornada Ginecologia e Obstetrícia', nesta sexta-feira, 24, e sábado, 25. O evento destinado a médicos, residentes e estudantes de medicina acontece no Centro de Convenções da Famerp e propõe discutir temas do dia a dia da prática médica, além de promover a troca de experiências.

Entre os assuntos abordados estão a pré-eclâmpsia, principal causa de mortalidade materna no Brasil, e a prematuridade, que lidera as causas de morte em recém-nascidos. Também fazem parte da programação temas como crescimento intrauterino, climatério, cirurgia ginecológica, vacinação contra HPV e doenças do trato genital.

Segundo os organizadores, o evento busca contribuir para a atualização dos profissionais e a melhoria da assistência à saúde da mulher.

“Estamos falando de duas instituições com grande relevância, que têm como propósito comum o ensino, a atualização constante e a discussão de temas frequentes da nossa área. O evento é uma oportunidade de compartilhar conhecimento e experiência, sempre voltados à melhoria da assistência”, destaca o diretor administrativo do HCM e diretor científico da SOGESP Regional de São José do Rio Preto, Wagner Vicensoto.

A iniciativa é uma parceria entre HCM e SOGESP, com apoio da Funfarme e da Famerp.



