HCM de Rio Preto adquire 'pulmão artificial' com doação de Zé Neto & Cristiano e Panda

Viabilizada por meio de doações da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, do cantor Panda e de recursos arrecadados na Feijoada do Ed, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto apresentou nesta quinta-feira, 2, a ECMO - tecnologia de suporte avançado que atua como pulmão artificial e, em alguns casos, também como coração artificial.

O equipamento já foi utilizado em um paciente de 11 anos, que precisou do suporte durante uma cirurgia após sofrer um trauma na traqueia.

A ECMO foi empregada para substituir a função pulmonar enquanto a equipe realizava o procedimento cirúrgico. O equipamento está instalado na unidade da CardioPedBrasil dentro do HCM.

Segundo a médica Carolina Campos, do HCM, cardiointensivista pediátrica, o equipamento utiliza uma bomba e um oxigenador para manter a circulação e a oxigenação do sangue. “A ECMO faz o papel do coração e do pulmão, ajudando pacientes cujos órgãos não estão funcionando adequadamente”, afirma.

De acordo com a especialista, o tempo de uso varia conforme o quadro clínico. “É indefinido. Em alguns casos, o suporte dura dias, mas pode se estender por meses, dependendo da necessidade do paciente”, diz.

O HCM conta com duas máquinas, adquiridas por cerca de R$ 1 milhão.