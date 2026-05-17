Guincheiro embriagado é preso após mobilizar 7 viaturas durante perseguição em Rio Preto

Um guincheiro de 38 anos foi preso em flagrante neste sábado, 16, após bater o caminhão em um veículo, fugir do local do acidente e mobilizar pelo menos sete viaturas da Polícia Militar durante uma perseguição por cinco quilômetros. Ele afirmou que estava voltando de uma balada.

A PM foi acionada por volta das 7h50 por uma analista de 25 anos, que teve o carro, um Citroen C3 prensando na lateral pelo caminhão, no cruzamento entre as ruas Oswaldo Aranha e Tiradentes, no bairro Parque Industrial, em Rio Preto.

A motorista transportava a mãe e a irmã que, por sorte, não ficaram feridas.

Após causar o acidente, o motorista do caminhão Axor 2544 fugiu em alta velocidade. Durante o trajeto, ele foi localizado por policiais, mas desobedeu ordem de parada e dirigiu de forma imprudente pela BR 153 até sua casa, no bairro SetValley.

Exaltado, ele teria resistido à prisão e foi imobilizado no chão, sofrendo um corte no supercílio. Aos policiais, o guincheiro afirmou que estava voltando de uma balada, onde ingeriu apenas cerveja long neck.

A perseguição envolveu quatro viaturas da Polícia Militar, uma da Polícia Rodoviária Estadual e duas motocicletas da Rocam.

O caminhão estava com licenciamento atrasado e foi apreendido.

Na delegacia, o guincheiro foi preso por embriaguez ao volante, fuga de local de acidente, resistência e desobediência.

O delegado ainda representou pela prisão preventiva do homem.