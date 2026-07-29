Guardas de Rio Preto participam de treinamento tático com instrutores da Swat e do Bope

Guardas civis municipais de Rio Preto participaram, entre os dias 17 e 25 de julho, de um curso de aperfeiçoamento tático realizado na cidade de Avaré (SP). O treinamento teve como objetivo aprimorar técnicas operacionais e preparar os agentes para atuar em ocorrências de alta complexidade.

O curso reuniu profissionais de segurança pública de diversas regiões do Brasil e também de países como Chile, Argentina, Paraguai e Bolívia, promovendo a troca de experiências entre diferentes instituições.

A capacitação contou com instrutores da Central Florida Metro Swat, unidade de operações especiais dos Estados Unidos, e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, referências internacionais e nacionais em operações táticas.

Durante o treinamento, os participantes passaram por atividades teóricas e práticas voltadas ao enfrentamento de ocorrências críticas, entre elas:

Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Tático, com protocolos para controle de hemorragias em ambiente hostil (Care Under Fire);

Incursão e Progressão Tática, com técnicas de movimentação coordenada e varredura em áreas de alto risco;

Gerenciamento de Crises, com doutrina de atuação e negociação preliminar em ocorrências com reféns;

Técnicas de Imobilização, abordando procedimentos atualizados de algemação e condução segura de suspeitos;

Inteligência e Patrulhamento Tático, com estratégias preventivas e repressivas aplicadas ao policiamento urbano.

Na capacitação, os participantes foram divididos em equipes para a realização de avaliações práticas. A equipe integrada por guardas civis municipais de Rio Preto conquistou o 1º lugar no desempenho geral das atividades desenvolvidas durante o curso, destacando-se entre os profissionais participantes.