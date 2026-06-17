Guarda prende homem por importunação sexual em supermercado de Rio Preto

A Guarda Civil Municipal de Rio Preto prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira, 16, um homem suspeito de importunação sexual em um supermercado na região Norte.

As equipes da GCM foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito contido por seguranças e frequentadores do estabelecimento. Segundo informações apuradas, ele teria passado a mão nas nádegas de uma mulher que realizava compras no local.

Durante a contenção realizada por populares, o suspeito sofreu um ferimento leve na cabeça. Ele foi encaminhado à UPA Santo Antônio, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

A vítima reconheceu o autor e manifestou interesse em representar criminalmente contra ele.

Posteriormente, as partes foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal.