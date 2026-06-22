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CRIMINALIDADE

Guarda Municipal detém suspeito de estuprar vizinha de 8 anos em Rio Preto

Menina foi levada pela mãe à UPA Tangará com dores pélvicas e médica plantonista desconfiou do crime; vizinho de 56 anos foi encaminhado à DDM e é investigado pelo crime

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 22/06/2026 às 11:00Atualizado em 22/06/2026 às 11:07
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UPA Tangara (Johnny Torres 26/7/2019)
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UPA Tangara (Johnny Torres 26/7/2019)
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Um homem de 56 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Preto sob a suspeita de estuprar uma menina de apenas 8 anos de idade, que é sua vizinha. O caso veio à tona após a criança dar entrada em uma unidade de saúde do município, apresentando dores físicas.

De acordo com o histórico da ocorrência, a mãe levou a filha até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Tangará devido às queixas de dores na região pélvica. Durante o atendimento preliminar, a médica plantonista conversou com a menina e, diante dos relatos e dos sintomas apresentados, constatou a possibilidade de violência sexual.

A equipe médica da UPA acionou a Guarda Civil Municipal diretamente no local e providenciou a transferência da vítima para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), onde a menina foi acolhida e submetida aos exames clínicos e periciais necessários para a comprovação do crime.

Com as informações sobre a identidade e o endereço do suposto autor, os agentes da GCM se deslocaram até a residência do vizinho. O homem de 56 anos foi localizado e conduzido pela equipe policial até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que assumirá a investigação do caso e aguardará os laudos periciais do HCM para dar andamento ao inquérito.

O suspeito foi ouvido, qualificado como investigado e liberado para responder em liberdade.