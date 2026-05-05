Guarda apreende adolescente de 17 anos por venda de drogas perto do Terminal Urbano
Garoto confessou que comprou maconha por R$ 400 e pretendia vender por R$ 1,5 mil
Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) na tarde de segunda-feira, 4, após ser flagrado vendendo drogas na região central de Rio Preto, nas proximidades da linha férrea próxima ao Terminal Urbano. O garoto revelou que adquiriu os entorpecentes por R$ 400, pretendendo revendê-los por cerca de R$ 1.500.
Durante patrulhamento, os guardas receberam informação sobre movimentação suspeita no local, conhecido pelo uso de entorpecentes. Com apoio de outras viaturas, cinco indivíduos foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado com quatro deles.
Já com o menor, que demonstrava nervosismo, um cão do Canil da GCM localizou porções de crack e uma pequena quantidade de maconha escondidas nas proximidades.
Questionado, ele confessou que a droga era sua e que havia chegado há pouco tempo ao local para comercialização. Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, juntamente com as drogas apreendidas.
A responsável legal foi acionada e compareceu à unidade. O menor foi enquadrado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e liberado sob responsabilidade da genitora.