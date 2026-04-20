Grupo invade casa e espanca rapaz no Nova Esperança, em Rio Preto

Um jovem de 18 anos foi internado na Santa Casa neste domingo, 19, após ser espancado por moradores do bairro Nova Esperança, na região Norte de Rio Preto. A violência foi motivada por um desentendimento durante partida de futebol.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Antônio por volta das 19h45, apresentando cortes nos dois antebraços e diversas marcas de agressão pelo corpo.

À equipe médica, ele informou que teria ido jogar futebol no Céu das Artes (um espaço de lazer do bairro) quando houve uma briga generalizada e ele agrediu algumas pessoas.

Pouco depois, o rapaz seguiu para a casa da mãe e foi surpreendido pela invasão de diversas pessoas armadas com facões e pedaços de pau.

Imagens de câmeras de monitoramento captaram pessoas chegando ao imóvel de carro, moto, bicicleta e a pé.

A porta da casa foi danificada e vidros foram quebrados.

Apesar de ter sido espancado, o rapaz ainda conseguiu pular o muro de casa e fugir em um veículo de transporte por aplicativo.

Após saber da violência, a mãe dele esteve na UPA e contou aos guardas municipais que o filho tem histórico de envolvimento em brigas e não evita confrontos quando provocado, motivo pelo qual passou a morar com a avó em outro bairro.

Após receber os primeiros socorros, ele foi transferido para a Santa Casa, onde passaria por avaliação sobre a necessidade de cirurgia no tendão.

O rapaz indicou nomes de pessoas supostamente envolvidas na sessão de espancamento. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.