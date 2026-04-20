Grupo invade casa e espanca rapaz no Nova Esperança, em Rio Preto
Ele foi internado na Santa Casa; imagens mostram chegada de pessoas de carro, moto, bicicleta e a pé
Um jovem de 18 anos foi internado na Santa Casa neste domingo, 19, após ser espancado por moradores do bairro Nova Esperança, na região Norte de Rio Preto. A violência foi motivada por um desentendimento durante partida de futebol.
Segundo informações da Guarda Civil Municipal, a vítima deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Antônio por volta das 19h45, apresentando cortes nos dois antebraços e diversas marcas de agressão pelo corpo.
À equipe médica, ele informou que teria ido jogar futebol no Céu das Artes (um espaço de lazer do bairro) quando houve uma briga generalizada e ele agrediu algumas pessoas.
Pouco depois, o rapaz seguiu para a casa da mãe e foi surpreendido pela invasão de diversas pessoas armadas com facões e pedaços de pau.
Imagens de câmeras de monitoramento captaram pessoas chegando ao imóvel de carro, moto, bicicleta e a pé.
A porta da casa foi danificada e vidros foram quebrados.
Apesar de ter sido espancado, o rapaz ainda conseguiu pular o muro de casa e fugir em um veículo de transporte por aplicativo.
Após saber da violência, a mãe dele esteve na UPA e contou aos guardas municipais que o filho tem histórico de envolvimento em brigas e não evita confrontos quando provocado, motivo pelo qual passou a morar com a avó em outro bairro.
Após receber os primeiros socorros, ele foi transferido para a Santa Casa, onde passaria por avaliação sobre a necessidade de cirurgia no tendão.
O rapaz indicou nomes de pessoas supostamente envolvidas na sessão de espancamento. O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.