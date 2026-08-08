Grupo Diário lança sistema de gestão para imobiliárias e corretores
Desenvolvida pelo Grupo Diário da Região, ferramenta será lançada nesta segunda-feira, no Parque Tecnológico de Rio Preto, com proposta de automatizar processos e integrar CRM, financeiro, contratos e atendimento em um único sistema
por Joseane Teixeira
Publicado em 08/08/2026 às 16:57Atualizado em 08/08/2026 às 17:04
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