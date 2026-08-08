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Grupo Diário lança sistema de gestão para imobiliárias e corretores

Desenvolvida pelo Grupo Diário da Região, ferramenta será lançada nesta segunda-feira, no Parque Tecnológico de Rio Preto, com proposta de automatizar processos e integrar CRM, financeiro, contratos e atendimento em um único sistema

por Joseane Teixeira
Publicado em 08/08/2026 às 16:57Atualizado em 08/08/2026 às 17:04
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Coordenador do projeto Almir Toledo, ao lado de Filipi Youssef e Thais Araújo (Felipe Ogawa/Divulgação)
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Coordenador do projeto Almir Toledo, ao lado de Filipi Youssef e Thais Araújo (Felipe Ogawa/Divulgação)
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Nesta segunda-feira, 10, será lançada oficialmente, no Parque Tecnológico de Rio Preto, a plataforma Imobza, um sistema de gestão para imobiliárias e corretores de imóveis que promete automatizar processos, reduzir custos operacionais e permitir que os profissionais concentrem seus esforços naquilo que realmente importa: vender imóveis e atender cl

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