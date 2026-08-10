Grafite homenageia o trabalho do Corpo de Bombeiros em Rio Preto
Obra no 13º Grupamento de Bombeiros de Rio Preto foi produzida sem custos pelo artista Matheus do Carmo Garcia e retrata bombeiro em ação durante a ocorrência de um incêndio; o painel terá ainda o acréscimo da bandeira do Brasil
por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 10/08/2026 às 20:28Atualizado em 10/08/2026 às 20:34
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