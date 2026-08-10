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Grafite homenageia o trabalho do Corpo de Bombeiros em Rio Preto

Obra no 13º Grupamento de Bombeiros de Rio Preto foi produzida sem custos pelo artista Matheus do Carmo Garcia e retrata bombeiro em ação durante a ocorrência de um incêndio; o painel terá ainda o acréscimo da bandeira do Brasil

por Marco Antonio dos Santos
Publicado em 10/08/2026 às 20:28Atualizado em 10/08/2026 às 20:34
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Obra produzida pelo artista Matheus do Carmo Garcia mostra um bombeiro durante incêndio (Marco Antonio dos Santos 10/8/2026)
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Obra produzida pelo artista Matheus do Carmo Garcia mostra um bombeiro durante incêndio (Marco Antonio dos Santos 10/8/2026)
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Um grafite que retrata o trabalho do Corpo de Bombeiros passou a ocupar uma das paredes do 13º Grupamento de Bombeiros de Rio Preto. A obra, produzida sem custo pelo artista Matheus do Carmo Garcia, mostra um bombeiro durante uma ocorrência de incêndio, com um machado nas mãos e equipamento de proteção respiratória.Segundo o tenente-coronel Orival

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