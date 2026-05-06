Governo de São Paulo anuncia investimento de R$ 175,9 milhões em rodovias da região de Rio Preto

A região de Rio Preto vai receber R$ 175,9 milhões em novas obras viárias do programa SP Pra Toda Obra. Os recursos serão aplicados em sete cidades, com intervenções em rodovias concedidas e estradas estaduais e vicinais administradas pelo DER-SP.

O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante balanço realizado nesta terça-feira, 5, no Palácio dos Bandeirantes, data em que o SP Pra Toda Obra completa um ano. O novo pacote estadual tem total de R$ 2 bilhões em investimentos. O programa já alcança em sua totalidade R$ 144,6 bilhões em verba pública e privada, em 4,3 mil obras em todo o Estado, segundo o governo. Na região de Rio Preto, o valor total do programa alcança R$ 5,4 bilhões e 189 obras.

O novo pacote no Noroeste paulista inclui R$ 143,1 milhões em obras em rodovias concedidas e R$ 32,8 milhões em vias do DER-SP.

Confira as obras autorizadas em cada frente de investimento:

Rodovias concedidas

Catanduva, Palmares Paulista — duplicação/faixa adicional na SP 351 (concessionária EcoNoroeste) — R$ 143,1 milhões Vias do DER-SP

Palestina — pavimentação na estrada vicinal PAL-050 — R$ 20,8 milhões

Ibirá — implantação de dispositivo de acesso na rodovia estadual SP 379 — R$ 5,9 milhões

Nova Aliança — pavimentação na estrada vicinal NVA-374 / NVA-253 — R$ 3,3 milhões

Três Fronteiras — intervenção em ponte ou viaduto na rodovia estadual SP 595 — R$ 2,3 milhões

Rio Preto — implantação de dispositivo de acesso na rodovia estadual SP 425 — R$ 617 mil

Recapeamento e linha de crédito

O pacote anunciado nesta terça-feira inclui R$ 200 milhões disponibilizados pela Desenvolve SP por meio da Linha Emergencial de Recape, novo crédito oferecido pela agência de fomento estadual. O financiamento é voltado a municípios que precisam recuperar ruas e avenidas danificadas, especialmente após o período de chuvas.

As prefeituras terão condições facilitadas de financiamento, com prazo de até 72 meses, carência de até 12 meses e suporte técnico especializado para estruturação dos projetos até a liberação dos recursos.

Outros R$ 200 milhões serão aplicados diretamente pelo Governo do Estado no recapeamento de estradas, via convênios com 16 cidades na Grande São Paulo, no Vale do Ribeira e na região administrativa de Presidente Prudente.