Golpistas usam falsa decisão da Justiça e chamada de vídeo para enganar vítima

Uma analista de recursos humanos, de 39 anos, perdeu R$ 21 mil após cair em um golpe aplicado por criminosos que se passaram por seu advogado e por supostos servidores do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira, 9, na Central de Flagrantes e Atendimentos de Rio Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu contato de uma pessoa que se identificou como seu advogado, informando que um processo judicial havia sido julgado procedente. Para dar credibilidade à história, o golpista enviou um documento em PDF que aparentava ser uma decisão judicial.

Na sequência, a mulher foi orientada a entrar em contato com supostos servidores do STJ. Durante uma chamada de vídeo, os criminosos acompanharam todas as operações realizadas no celular da vítima e afirmaram que seria necessário seguir alguns procedimentos para que os valores do processo fossem liberados.

Acreditando que estava cumprindo orientações legítimas relacionadas à ação judicial, a vítima realizou o resgate dos valores disponíveis em sua conta e efetuou as transferências solicitadas pelos estelionatários.

A fraude só foi descoberta depois que ela entrou em contato com seu advogado de confiança, que a informou de que não havia qualquer decisão favorável no processo e de que o documento encaminhado pelos criminosos era falso.



O caso foi registrado como estelionato e será investigado pela Polícia Civil.