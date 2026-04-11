Golpe do WhatsApp faz vítima perder R$ 4 mil em Rio Preto

Um cozinheiro, de 50 anos, foi vítima de um golpe virtual e teve um prejuízo de aproximadamente R$ 4 mil após criminosos utilizarem um perfil falso no aplicativo WhatsApp para enganá-lo. O caso foi registrado na noite desta sexta-feira, 10, na Central de Flagrantes, em Rio Preto

De acordo com o boletim de ocorrência, o cozinheiro procurou a Polícia Civil e relatou que recebeu mensagens de WhatsApp do número de um amigo solicitando ajuda para intermediar uma transação via PIX. O golpista alegou estar enfrentando dificuldades para movimentar valores em sua própria conta e mencionou uma negociação de compra ou venda de uma geladeira no valor de R$ 5 mil, supostamente anunciada na plataforma OLX.

Durante a conversa, o criminoso enviou um vídeo e pediu que a vítima compartilhasse sua chave PIX, além de encaminhar um link. Ao acessar o conteúdo, o celular da vítima travou e reiniciou automaticamente, momento em que ele perdeu completamente o acesso ao aparelho.

Na sequência, foram realizadas movimentações financeiras sem autorização, resultando no desvio de cerca de R$ 4 mil da conta bancária. A vítima informou que não conseguiu identificar o destino do dinheiro, já que o aparelho permaneceu inacessível.

Posteriormente, foi constatado que o contato utilizado pelos criminosos não pertencia ao amigo mencionado, sendo um perfil falso ou clonado.

O caso foi registrado como furto mediante fraude eletrônica e será investigado. A orientação é que usuários evitem clicar em links suspeitos e confirmem pedidos de transferência diretamente com a pessoa por outros meios de contato.