Golpe do pix falso causa prejuízo de R$ 3 mil a loja fitness de Rio Preto

Uma loja de produtos fitness, localizada no Jardim Fuscaldo, foi alvo de um golpe que causou prejuízo superior a R$ 3 mil. O caso foi registrado como estelionato na Central de Flagrantes na manhã desta quinta, 23.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita entrou em contato com o estabelecimento ainda em janeiro, mas o crime só foi consumado em duas compras realizadas neste mês.

No dia 7 de abril, a mulher negociou produtos ao longo do dia e, no fim da tarde, enviou um motoboy para retirar mercadorias avaliadas em R$ 869,40. Ela apresentou um comprovante de pagamento via PIX, mas o valor não foi creditado na conta da empresa.

Já no dia 15, a mesma pessoa fez um novo pedido, desta vez no valor de R$ 2.355, também retirado por um entregador. Novamente, o pagamento não foi confirmado.

Segundo a vítima, os comprovantes enviados tinham o mesmo identificador de transação, o que indicou fraude. A irregularidade foi confirmada após contato com a instituição financeira.

Outro ponto que chamou a atenção foi o comportamento do motoboy, que estacionava a motocicleta fora do alcance das câmeras de segurança e se aproximava a pé para retirar os produtos.

A empresária apresentou à polícia os comprovantes, extratos bancários e os contatos utilizados pela suspeita e também manifestou interesse em representar criminalmente.