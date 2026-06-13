Golpe do carro pela internet faz vítima em Rio Preto

Uma mulher de 33 anos procurou a Polícia Civil após cair em um golpe durante uma suposta negociação para compra de um veículo anunciado no Facebook.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima auxiliava sua mãe, que estava à procura de um carro para comprar, e passou a conversar com um suposto vendedor pelo WhatsApp. O homem enviou fotos e informações do veículo, anunciado por cerca de R$ 10,4 mil, e alegou ter uma estrutura comercial, o que deu credibilidade à negociação.

Em determinado momento, ele pediu R$ 500 via Pix para custear o transporte do automóvel de Santa Catarina para Rio Preto. Após a transferência, outra pessoa entrou em contato cobrando mais R$ 3,6 mil. Desconfiada, a vítima recusou o pagamento. Na sequência, o suposto vendedor tentou obter mais R$ 600 para dar continuidade ao negócio.

Diante da suspeita, a mulher acionou o mecanismo de segurança do Pix para tentar bloquear a transferência. A vítima informou que possui registros das conversas e ligações realizadas durante a negociação, que poderão auxiliar nas investigações.