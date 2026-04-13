Advogado perde R$ 12 mil em golpe da troca do cartão no show Guns em Rio Preto

Um advogado de 48 anos foi maus uma vítima do golpe do cartão trocado no Recinto de Exposições na última terça-feira, 7, no show da banda internacional Guns n’ Roses em Rio Preto. Ele perdeu cerca de R$ 12 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na tarde de domingo, a vítima tentou usar seu cartão de crédito por aproximação no show ao comprar uma água de um ambulante, o que não funcionou.

O vendedor disse que pegaria outra maquininha para tentar o pagamento, inserindo o cartão dessa vez, o que foi feito pelo advogado. Após inserir a senha, o vendedor devolveu o cartão à vítima que só foi notar que não era o seu alguns dias depois, quando foi usar novamente.

Assim que percebeu não estar com seu cartão, entrou em contato com o banco para cancelar e verificou na fatura gastos que, somados, davam em torno de R$ 12 mil.

O advogado compareceu à Central de Flagrantes para registrar o furto e entregar para as autoridades o cartão trocado pelo seu.

Ao menos outras sete pessoas foram vítimas do golpe do cartão trocado durante o show do Guns em Rio Preto. Um ambulante foi preso em flagrante pelo golpe, mas a polícia investiga se há mais envolvidos.