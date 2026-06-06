GCM prende dupla com 15 quilos de fios de cobre furtados em Rio Preto

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada deste sábado, 6, suspeitos de furtar fios de cobre no Parque Industrial, em Rio Preto. A prisão foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante patrulhamento no bairro.

Segundo a GCM, os guardas viram os suspeitos caminhando pela rua, carregando uma mochila. Ao notarem a aproximação da viatura, os dois dispensaram a mochila e foram abordados. Os guardas localizaram na mochila aproximadamente 15 quilos de fios de cobre. Também foram encontrados instrumentos utilizados para o corte e retirada do material, além de objetos perfurocortantes.

De acordo com a GCM, os suspeitos admitiram ter praticado o furto momentos antes da abordagem. Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes e permaneceram presos, ficando à disposição da Justiça.

A Guarda Civil Municipal informou que mantém ações permanentes de patrulhamento e fiscalização para coibir esse tipo de ocorrência em diferentes regiões da cidade.