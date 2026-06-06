GCM prende dupla com 15 quilos de fios de cobre furtados em Rio Preto
Suspeitos foram abordados durante patrulhamento no Parque Industrial e confessaram o furto; ferramentas utilizadas no crime também foram apreendidas
Dois homens foram presos em flagrante na madrugada deste sábado, 6, suspeitos de furtar fios de cobre no Parque Industrial, em Rio Preto. A prisão foi realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM) durante patrulhamento no bairro.
Segundo a GCM, os guardas viram os suspeitos caminhando pela rua, carregando uma mochila. Ao notarem a aproximação da viatura, os dois dispensaram a mochila e foram abordados. Os guardas localizaram na mochila aproximadamente 15 quilos de fios de cobre. Também foram encontrados instrumentos utilizados para o corte e retirada do material, além de objetos perfurocortantes.
De acordo com a GCM, os suspeitos admitiram ter praticado o furto momentos antes da abordagem. Eles foram encaminhados à Central de Flagrantes e permaneceram presos, ficando à disposição da Justiça.
A Guarda Civil Municipal informou que mantém ações permanentes de patrulhamento e fiscalização para coibir esse tipo de ocorrência em diferentes regiões da cidade.