CAPTURA
GCM captura dois procurados da Justiça em ocorrências em Rio Preto
Nos dois casos, os homens tinham mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia
por Redação
Publicado em 13/04/2026 às 11:18Atualizado em 13/04/2026 às 11:18
Dois homens procurados pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia foram capturados pela Guarda Civil Municipal (GCM) neste sábado, 11, em ocorrências distintas em Rio Preto.
Na madrugada, no bairro Jardim Paraíso, uma equipe da GCM abordou dois indivíduos em atitude suspeita. Durante a verificação, foi constatado que um deles, de 59 anos, possuía mandado de prisão em aberto, sendo imediatamente detido.
Já no período da tarde, outro homem de 34 anos foi identificado por meio do sistema de reconhecimento facial em um prédio público. Após o alerta, uma viatura foi enviada ao local e realizou a abordagem, confirmando a condição de procurado.
Nos dois casos, os indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes.