Gaeco prende sete integrantes do PCC em Rio Preto e Tanabi por plano de atentado

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), prendeu sete integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) na manhã desta sexta-feira, 8, durante a Operação Sindon.

As prisões foram realizadas por equipes do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em Rio Preto e Tanabi. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara das Garantias.

De acordo com a investigação, os alvos são apontados como lideranças regionais da facção criminosa. As apurações começaram após a identificação de um plano para atentado contra a vida de um agente público.

Segundo o Ministério Público, os investigados pretendiam utilizar integrantes de uma facção rival para executar o crime, como condição para permanência em determinada localidade.

A operação teve como objetivo impedir a execução do plano e avançar na identificação de envolvidos com o tráfico de drogas e outros crimes ligados à atuação da organização, incluindo julgamentos internos conhecidos como “tribunal do crime”.

A ação contou com a participação de cinco promotores de Justiça, dez servidores do Ministério Público e 70 policiais militares.