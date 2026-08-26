Funfarme reúne dentistas de todo o País no 1º Congresso Paulista de Odontologia Hospitalar

A atuação do cirurgião-dentista no ambiente hospitalar e a expansão dessa especialidade para hospitais dos municípios de toda a região serão temas do 1º Congresso Paulista de Odontologia Hospitalar, nesta quinta e sexta, dias 27 e 28 de agosto, no Centro de Convenções da Famerp. O evento inédito reunirá mais de 300 profissionais de saúde de todo o País.

Embora o senso comum associe o dentista apenas ao consultório convencional, a presença desses profissionais em ambiente hospitalar é uma das principais ferramentas para salvar vidas e otimizar recursos na saúde pública. Protocolos de higiene bucal adequados em pacientes intubados reduzem em até 60% as chances de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), uma infecção grave cujo tratamento tem custo elevado.

Além do ganho clínico, a especialidade gera expressiva eficiência financeira. Dados do Ministério da Saúde apontam que a atuação de um cirurgião-dentista em uma unidade de onco-hematologia (atendendo cerca de 20 pacientes sob quimioterapia) gera uma economia superior a R$ 600 mil por ano. Esse resultado é alcançado por meio da redução no tempo de internação, menor necessidade de analgésicos e antibióticos de alto custo, e prevenção de focos infecciosos que podem evoluir para sepse generalizada.

"Hoje não precisamos mais discutir se a odontologia hospitalar é necessária ou não. A ciência já provou isso definitivamente. A questão agora é como mantê-la e ampliá-la. O debate atual é sobre a busca de financiamento, produção científica de ponta, integração real com as equipes médicas e a adoção de novas tecnologias, beneficiando principalmente nossos pacientes do SUS", ressalta Alex Tadeu Martins, cirurgião-dentista da Funfarme.

Pioneirismo tecnológico na Funfarme

O complexo hospitalar da Funfarme, que engloba o Hospital de Base (HB) e o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), destaca-se nacionalmente na assistência bucal de alta complexidade. Entre os diferenciais tecnológicos da instituição está a aquisição de escovas de sucção para todas as UTIs do HB, dispositivo que já está sendo implantado também no HCM. Essa tecnologia inovadora aspira os líquidos em tempo real durante a escovação dos dentes, eliminando o risco de o paciente engasgar ou aspirar fluidos contaminados para o pulmão.

Os frutos dessa abordagem rigorosa refletem-se nos indicadores de excelência do Hospital de Base. A UTI da Cardiologia Pediátrica, a CardioPedBrasil, que atende pacientes com cardiopatias congênitas, registrou a marca de mais de 210 dias sem casos de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). O suporte abrange desde cuidados neonatais (como remoção de dentes natais que dificultam o aleitamento) até o preparo bucal completo de pacientes que passarão por transplantes, quimioterapia ou cirurgias de grande porte.

Ineditismo científico e rede colaborativa

O 1º Congresso Paulista de Odontologia Hospitalar inova ao trazer um formato amplamente multiprofissional. As palestras serão realizadas em formato de debate conjunto entre médicos e dentistas, que apresentarão casos reais para focar na segurança do atendimento ao paciente.

Outro grande marco do congresso será o encontro de residentes e pós-graduandos de Odontologia Hospitalar focado em criar uma rede colaborativa entre as instituições do Estado de São Paulo. O objetivo é compartilhar expertises de alta complexidade (como transplantes e cardiologia pediátrica) e viabilizar estágios e intercâmbios de estudantes entre diferentes hospitais paulistas.