Funfarme reforça o diagnóstico precoce

Com o objetivo de ampliar o diagnóstico precoce de câncer de pulmão e fortalecer o rastreamento da doença, a Famerp/Funfarme promoveu nesta quarta-feira, dia 5, a capacitação "Agosto Branco: Conscientização e Rastreamento do Câncer de Pulmão", voltada a profissionais da atenção primária, enfermagem, assistência social e demais equipes envolvidas na identificação e encaminhamento de pacientes.

O câncer de pulmão é a quarta neoplasia mais incidente no Brasil, desconsiderados os casos de câncer de pele não melanoma. Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o país deverá registrar 35.380 novos casos da doença por ano entre 2026 e 2028, sendo 18.730 em homens e 16.650 em mulheres. Apesar da alta incidência, o câncer de pulmão continua sendo a principal causa de morte por câncer no Brasil, principalmente em razão do diagnóstico tardio.

O treinamento reforça a importância da identificação de pessoas que se enquadram nos critérios para o rastreamento e do encaminhamento adequado ao Hospital de Base, referência regional no tratamento oncológico.

"Ao investir na capacitação dos profissionais da atenção primária e f ortalecer o Serviço de Telerrastreamento do Hospital de Base, a Funfarme amplia o acesso ao rastreamento e cria oportunidades para que mais pacientes sejam diagnosticados em estágios iniciais da doença, quando as chances de tratamento e cura são significativamente maiores. Esse trabalho integrado com a rede de saúde é fundamental para reduzir a mortalidade causada por esse tipo de câncer", afirma o diretor executivo da Funfarme, Horácio Ramalho.

Em 2025, foram realizados 119 atendimentos pelo serviço. Em 2026, até junho, foram realizados 50 atendimentos.