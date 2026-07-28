Funfarme e Famerp realizam simpósio para ampliar o número de doadores de órgãos

Como melhorar o aproveitamento de doadores ofertados pelas OPOs? Como otimizar a preservação de órgãos? Essas e outras questões são os focos principais do Simpósio sobre Otimização do Doador de Órgãos: Da preservação estática à máquina de perfusão, que o complexo hospitalar Funfarme e a Famerp realizam no dia 13 de agosto, no Centro de Convenções da Famerp.

O simpósio contará com a presença do cirurgião britânico Darius Mirza, referência internacional por seu conhecimento sobre máquinas de perfusão, tecnologia utilizada para a preservação e recuperação de órgãos.

O evento é voltado a médicos e demais profissionais das equipes multidisciplinares de captação e transplante de órgãos e tecidos e a residentes.

As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas clicando no link https://funfarme.iweventos.com.br/evento/doadordeorgaos2026/home

Durante o evento, serão abordados temas como: histórico da doação de órgãos no Brasil, aproveitamento dos doadores ofertados e critérios técnicos para utilização em diferentes situações clínicas - como parada cardíaca prévia, infecções bacterianas e infecções virais.

Ao final do simpósio, será redigida diretriz que balizará a utilização do maior número de doadores possíveis. O documento será entregue ao Sistema Nacional de Transplantes (SNT) e publicado no Brazilian Journal of Transplantation (BJT).

Simpósio sobre Otimização do Doador de Órgãos