Funcionários de hipermercado em Rio Preto são socorridos após vazamento de óleo na padaria

Dois funcionários de um hipermercado localizado na região Sul de Rio Preto foram internados na manhã desta sexta-feira, 8, após uma ocorrência de vazamento de óleo no setor de padaria. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve o rompimento de uma tubulação ligada a um motor que operava sob alta pressão de óleo, ocasionando intenso vazamento e formação de vapores de óleo no ambiente.

O acidente aconteceu por volta das 6h30, na casa de máquinas.

Um funcionário que realizava atividades na área teria ficado inconsciente. Ao perceber a situação, um segundo funcionário entrou no ambiente para prestar auxílio ao colega de trabalho.

"As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram a retirada das duas vítimas em segurança. Após avaliação inicial, ambos encontravam-se conscientes, sem sinais aparentes de fraturas ou queimaduras. Posteriormente, foram encaminhados ao hospital Hapvida para avaliação", informou o tenente-coronel Orival Santana Júnior.

Não houve incêndio no local, sendo registrada apenas a ocorrência de vazamento de óleo com vítimas.